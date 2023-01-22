Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Vatandaş ile kavga eden Ahmet Aras, darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken, karşı tarafta Ahmet Aras’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Ahmet Aras, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın, beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."

Yerel Bodrum Kadraj gazetesinin haberinde ise Aras’ın kavga ettiği vatandaşın geçen yıllarda Bodrum Belediyesi bünyesindeki eski liman müdürü A.Ö. olduğu aktarıldı.