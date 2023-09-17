Bodrum'da 'Dostluk Konseri' Kos Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde 25 Ağustos günü Kos'ta gerçekleşen "Şarkılarımız - Bodrum Kos Dostluk Konseri'nin ikincisi önceki akşam Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında yapıldı. Etkinlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Bodrum'da önceki akşam binlerce kişi, Türk ve Yunan ezgileriyle birlikte dostluk mesajları verdi. 25 Ağustos günü Kos’ta gerçekleşen “Şarkılarımız Bodrum Kos Dostluk Konseri’nin ikincisi Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında yapıldı. Etkinlikte Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın barış, dostluk ve kardeşlik mesajları seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinliğe katılmak için Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kos'ta yaşayanlarından oluşan 50 kişilik heyet, sabah saatlerinde Bodrum’a geldi. Bodrum limanında Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibi tarafından karşılanan heyet, Bodrum Kalesini gezdikten sonra başkanlık makamında ağırlandı. Karşılıklı iyi niyet mektubunun imzalandığı makam ziyaretinden sonra katılımcılar Hilmi Uran Meydanı'nda yer alan Aya Nikola Kilisesi'nde açılan sergi gezdi.

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Akşam saatlerinde geniş bir katılımla gerçekleşen, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen konser etkinliğine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras’ın yanı sıra Bodrum’dan ve Kos’tan başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile üyeleri, STK ve Oda temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Başkan Aras: “Bu kardeşlik, dostluk sonsuza dek sürsün”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras

Bodrum Belediye Başkanı Aras, açılış konuşmasında Kos Belediye Başkanı Nikitaras ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu etkinlik sadece bir konserden ibaret değil, bu birlikteliğin derinliğinde çok önemli prensipler, vasıflar var. Bunlar nedir? Tabii ki birincilikle barış… Ata’mızın bizlere emanet ettiği ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesidir. Aynı zamanda tabii ki kentlerin siyaseti genel ülke siyasetinin de önüne geçmiş durumdadır. Stratejik problemlerin barış içerisinde çözülmesinin yolu iki halkın, kardeş kentin bir araya gelip fikir birliği etmesinde ve çalışmasındadır. Biz artık Ege’yi barışla, dostlukla, sevgiyle, kardeşlikle yaşamak istiyoruz.”

Başkan Ahmet Aras, sözlerine devam ederken 6 Şubat depreminde Kos Belediyesi’nin de büyük bir yardım kampanyası düzenlediğini hatırlatırken herkese teşekkür etti.

Dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sözlerine son veren Aras, “Bugün burada Kos ve Bodrum halklarının kardeşliği adına, barış, özgürlük adına çok güzel bir etkinlikteyiz. Bölgemizin mülteci dramlarıyla, savaşlarla, çatışmalarla değil barışla, sevgiyle, aşkla, dostlukla, kardeşlikle yaşamak istiyoruz. İnşallah bu dostluk sonsuza kadar sürsün, sonsuza kadar kardeş kalalım. Birbirimizi sevelim, kucaklaşalım.” dedi.

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Başkan Nikitaras: “Biz gerçekten biriz ve sürekli barış içinde yaşayacağız”

Kos Belediye Başkanı Nikitaras ise Bodrum'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, “Gerçekten böyle anılar yaşayacağımı hiç düşünemezdim. Kardeşlik, dostluk ve barış…Bu konser kararını aldığımda küçük tedirginliklerim vardı. Çok düşündüm ama geliştikçe gördüm ki herkes gerçekten çok yardımcı oldu. Biz burada bir kez daha gördük ki hep beraber, bir olabiliyoruz. Ve ümit ediyorum ki bu konser her sene sürekli yapılacak. Ve altına imza atmak istiyorum ki biz gerçekten biriz ve sürekli barış içinde yaşayacağız” diye konuştu.

Yöresel oyunların da oynandığı gecede Bodrum’dan yerel sanatçı Didem Kasal Esentürk ve Kos’tan Lefteris Stefanopoulos tarafından seslendirilen, Yunan-Türk dostluğunun bir marşı niteliğinde olan “Boğazın En Dar Yeri” şarkısı ile pek çok Türkçe ve Yunanca şarkı dinleyicileriyle buluştu.

Barış ve kardeşlik duygularını yaygınlaştırmak ve devamlılığına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Bodrum Kos Dostluk Konseri sonunda tarafları birbirlerine plaket ve çiçek takdim etti.