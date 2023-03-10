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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bodrum'da feribot seferlerine iptal! Bodrum-Datça feribot seferleri ne zaman başlayacak?
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Bodrum'da feribot seferine "fırtına" engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferi, "fırtına" nedeniyle iptal edildi

Son dakika: Bodrum'da feribot seferlerine iptal! Bodrum-Datça feribot seferleri ne zaman başlayacak?
DHA

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri arasında yarın yapılacak feribot seferi iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için "fırtına" uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Bodrum-Datça feribot seferlerine ilişkin açıklama geldi.

Açılamada, "11.03.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum-Datça 10.00 feribot seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiş olup, 12.03.2023 tarihinde Bodrum-Datça 10.00 feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi.

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