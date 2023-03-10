Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri arasında yarın yapılacak feribot seferi iptal edildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için "fırtına" uyarısı yaptı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Bodrum-Datça feribot seferlerine ilişkin açıklama geldi.
Açılamada, "11.03.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum-Datça 10.00 feribot seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiş olup, 12.03.2023 tarihinde Bodrum-Datça 10.00 feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi.
YORUMLAR