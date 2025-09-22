Bodrum'da hesabı ödemeyip rastgele ateş açtılar: 3 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada saat 21.00 sıralarında, müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) iddiaya göre hesap ödemeden kaçtı.

3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçtiği sırada kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.C.K, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı.

SÜPHELİLER YAKALANDI

DHA'nın haberine göre; saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan S.C.K, E.K. ve B.İ, suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de iş yeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.