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        Haberler Gündem Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!

        Bodrum’da ana su isale hattı patladı, yol trafiğe kapandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Tonlarca su boşa aktı. Bazı evlerin bahçeleri sular içerisinde kalırken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 19:45 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:45
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        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı!
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        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda dev çukur oluştu. Tonlarca suyun boşa aktı.

        Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar bahçelerini kendi imkanlarıyla temizlerken, yol araç trafiğine kapandı. Patlama anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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