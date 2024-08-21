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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı

        Bodrum'da geçtiğimiz hafta bir evin salonunda ölü halde bulunan Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat'ın ölmeden 3 gün önce beraber çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Öldürülen iki kişinin cezaevinde tanıştığı öğrenildi  

        Giriş: 21.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:19
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        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
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        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre; Kumbahçe'deki bir evde işlenen sır cinayetlerle ilgili polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

        Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat'ın ölü halde bulundukları eve 3 gün önce girdikleri belirlenmişti. Sır cinayetle ilgili hala pek çok soru yanıtlanmayı beklerken, iki kişinin öldürüldükleri eve girmeden önce, aynı gün çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan emniyet kaydı olan iki kişinin cezaevinde tanıştığı öğrenildi.

        Organize ve planlı şekilde işlenen cinayetlerle ilgili şu ana kadar 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında cinayetlerin işlendiği evin kiracısı Hayrettin Darıcı ve beraber yaşadığı Ezgi Yalçın da var.

        Firari 5 şüpheli ise aranıyor. Cinayeti azmettirdiği değerlendirilen Eşref Türk de firariler arasında...

        Eşref Türk'ün adı daha önce de İstanbul Laleli'de Suriyeli bir iş insanının 90 milyon liralık para dolu valizlerinin çalınması olayına karışmıştı.

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