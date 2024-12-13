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        Haberler Spor Futbol Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Taulant Seferi ile Zdravko Dimitrov'un (p) golleriyle kazanan Bodrum FK, puanını 14'e yükseltti. 73. dakikada Uros Radakovic'in direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Sivasspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:42
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        Bodrum FK, 2. yarıda açıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 49'da Taulant Seferi ve 76. dakikada Zdravko Dimitrov attı.

        Konuk ekipte top koşturan Uros Radakovic, 73. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltirken, Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

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