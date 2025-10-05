Habertürk
        Bodrum FK: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Bodrum FK: 5 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, evinde Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Taulant Seferi (2), Celal Dumanlı, Fred (p) ve Pedro Brazao'nun golleriyle farklı kazanan Bodrum FK, puanını 20'ye yükseltti. Hatayspor ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.10.2025 - 21:57 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:57
        Bodrum FK'dan 5 gollü galibiyet!
        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5'te Celal Dumanlı, 20'de penaltıdan Fredy, 30'da Pedro Brazao ve 39 ile 44. dakikalarda Taulant Seferi attı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 20'ye yükselterek zirvede yer alırken, Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor, Çorum FK'yı ağırlayacak.

