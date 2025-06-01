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        Bodrum FK - Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

        Bodrum FK - Beşiktaş maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:54
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        SAAT: 19.00

        STAT: Grey Beton Bodrum

        HAKEM: Cihan Aydın

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

        Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

        Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almıyor.

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        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemiyor.

        İKİNCİ RANDEVU

        Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşıyor.

        Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi.

        Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti.

        Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

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