Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'da Kenan Özer'le yollar ayrıldı - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'da Kenan Özer'le yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig ekibinde ayrılık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022/2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Narin Güran davası bugün devam edecek
        Narin Güran davası bugün devam edecek
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"