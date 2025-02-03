Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti!
Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.
Giriş: 03.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:08
Sipay Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti. 43 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.
Volkan Demirel'in Bodrum FK macerası 13 maç sürdü. 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Demirel 0.77 puan ortalaması yakaladı.
Volkan Demirel daha önceden teknik direktör olarak Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.
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