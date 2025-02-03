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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti!

        Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:08
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        Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti!
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        Sipay Bodrum FK'da Volkan Demirel dönemi bitti. 43 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı.

        Volkan Demirel'in Bodrum FK macerası 13 maç sürdü. 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Demirel 0.77 puan ortalaması yakaladı.

        Volkan Demirel daha önceden teknik direktör olarak Fatih Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.

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