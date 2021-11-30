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Bodrumspor, Başakşehir'i penaltılarla eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrumspor, Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve 5. tura yükseldi. Başakşehir'in Bodrumspor'a mağlup olmasıyla birlikte, Emre Belözoğlu takımının başındaki 7. maçında ilk mağlubiyetini aldı

Bodrumspor, Başakşehir'i penaltılarla eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrumspor, Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve 5. tura yükseldi. 24. dakikada Ahmet Kutucu'yla 1-0 öne geçen Başakşehir, 44'te Medeni Bingöl'ün golüne engel olamadı ve mücadelede normal süre 1-1'lik eşitlikle geçildi. Oyuna ikinci yarıda giren Youssouf Ndayishimiye 97'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 1-1'lik skor uzatmalar sonunda da değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Bodrumspor penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kurdu ve toplamda 4-2'lik skorla 5. Tura yükselen taraf oldu.

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