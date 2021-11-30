Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Bodrumspor, Başakşehir'i penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve 5. tura yükseldi. 24. dakikada Ahmet Kutucu'yla 1-0 öne geçen Başakşehir, 44'te Medeni Bingöl'ün golüne engel olamadı ve mücadelede normal süre 1-1'lik eşitlikle geçildi. Oyuna ikinci yarıda giren Youssouf Ndayishimiye 97'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 1-1'lik skor uzatmalar sonunda da değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Bodrumspor penaltılarda rakibine 3-1'lik üstünlük kurdu ve toplamda 4-2'lik skorla 5. Tura yükselen taraf oldu.