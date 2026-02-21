Canlı
        Haberler Gündem Çevre Boğaz’da alarm veren görüntü: Kirlilik denizanasını yüzeye çıkardı | Son dakika haberleri

        Boğaz’da alarm veren görüntü: Kirlilik denizanasını yüzeye çıkardı

        İstanbul Boğazı'nda deniz kirliliği yüzeye çıktı. Kandilli açıklarında deniz kirliliği nedeniyle denizanaları su yüzeyine çıktı. Denizde yaşanan kirlilik drone ile görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:14
        Kirlilik denizanasını yüzeye çıkardı
        İstanbul’da atık suların Marmara Denizi’ndeki etkisine ilişkin daha önce gündeme gelen kirlilik haberlerinin ardından bu kez İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Kandilli açıklarında kirlilik nedeniyle denizanası yoğunluğu oluştu. Havadan görüntülenen bölgede, su yüzeyini kaplayan yüzlerce denizanası ve beraberindeki atıklar dikkat çekti.

        Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde suyun renginin değişmesine neden olan kirlilikle ilgili yapılan haberde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından arıtılmış atık suların denize deşarj edildiği ve bu deşarj noktalarının çevresinde renk değişimi ile yoğun kirlilik tabakası oluştuğu görüntülenmişti.

        Uzmanlar, arıtılmış dahi olsa yoğun atık su deşarjının deniz ekosisteminde dengesizlik oluşturabileceğine dikkat çekerken, bu durumun plankton ve denizanası popülasyonunu tetikleyebileceği vurgulanmıştı.

        Bu kez Üsküdar’a bağlı Kandilli açıklarında su yüzeyinde yoğun şekilde bir araya gelen denizanaları, çevredeki atıklarla birlikte havadan görüntülendi. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, akıntı hattı boyunca kümelenen deniz analarının yer yer beyaz şeritler oluşturduğu görüldü. Su yüzeyindeki plastik ve çeşitli evsel atıkların da aynı bölgede toplandığı dikkat çekti.

        Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik yükü ve akıntı değişimlerinin denizanası artışında etkili olduğuna işaret ediyor. Kandilli açıklarında kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğin deniz ekosistemi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

