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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da doğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu! - Son dakika haberler

        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!

        Sakarya'da, 6 gün önce emekli olduktan sonra oğluyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesine tatile giden 51 yaşındaki Reşat Mertoğlu, boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken dalgalara kapılıp, boğuldu. Mertoğlu, Sakarya'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 07:39
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        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
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        Sakarya'da çalıştığı lastik fabrikasından 6 gün önce emekli olan Reşat Mertoğlu (51), oğluyla Kandıra'ya tatile geldi.

        SAHİLDE OTURURKEN YARDIMINA KOŞTU

        Reşat Mertoğlu, 6 gün önce emekli olmuştu.
        Reşat Mertoğlu, 6 gün önce emekli olmuştu.

        DHA'da yer alan habere göre Mertoğlu, önceki gün sahilde otururken, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip oğluyla yardıma koştu.

        KADINA İP ATIP DALGALARA KAPILDI

        Kadına ip atan Mertoğlu, bu sırada dalgalara kapıldı. Kadın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Mertoğlu ise kayboldu.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, aramalarında Reşat Mertoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mertoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Reşat Mertoğlu´nun cenazesi, Sakarya'nın Serdivan ilçesine götürüldü.

        Çark Sanayi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mertoğlu, Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
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