Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
Sakarya'da, 6 gün önce emekli olduktan sonra oğluyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesine tatile giden 51 yaşındaki Reşat Mertoğlu, boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken dalgalara kapılıp, boğuldu. Mertoğlu, Sakarya'da toprağa verildi
Sakarya'da çalıştığı lastik fabrikasından 6 gün önce emekli olan Reşat Mertoğlu (51), oğluyla Kandıra'ya tatile geldi.
SAHİLDE OTURURKEN YARDIMINA KOŞTUReşat Mertoğlu, 6 gün önce emekli olmuştu.
DHA'da yer alan habere göre Mertoğlu, önceki gün sahilde otururken, denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip oğluyla yardıma koştu.
KADINA İP ATIP DALGALARA KAPILDI
Kadına ip atan Mertoğlu, bu sırada dalgalara kapıldı. Kadın kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Mertoğlu ise kayboldu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, aramalarında Reşat Mertoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mertoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Reşat Mertoğlu´nun cenazesi, Sakarya'nın Serdivan ilçesine götürüldü.
Çark Sanayi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mertoğlu, Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.