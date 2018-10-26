Bohemians - Dundalk maç önü

İrlanda Premier Lig maçında Bohemians ile Dundalk, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Bohemians 47 puanla 5. sırada, Dundalk 86 puanla 1. sırada bulunuyor. Bohemians son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Bohemians kazanır 4.00, berabere biter 3.80, Dundalk kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Bohemians son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 1-1 berabere kaldı.

Dundalk ise Sligo Rovers karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Bohemians, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 22 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 13 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 35 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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