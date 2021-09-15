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Bolivya'da inanılmaz olay! Bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinde, bir kadının yediği hamburgerden insan parmağı çıktı

Bolivya'da inanılmaz olay! Bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Hamburgerden insan parmağı çıktı!
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AA

Ülke basınında çıkan habere göre, Bolivyalı genç Estefany Benitez, yiyeceğinden insan parmağı çıkması üzerine, işletmeye şikayette bulunduğunu, ancak kendisiyle ilgilenilmediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Olayı önce Facebook hesabından duyuran ardından da ulusal basına açıklamalarda bulunan Benitez, başından geçen olay nedeniyle psikolojik travma yaşadığını ve zehirlenmiş olabileceğini söyledi.

AA'nın Bolivya resmi haber ajansı ABI'ye dayandırdığı habere göre Kullanıcı ve Tüketici Haklarını Savunma Bakan Yardımcısı Jorge Silva, olayın meydana geldiği işletmenin 20 şubesinde de adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

KIYMA ÇEKEN İŞÇİ 2 PARMAĞINI KAYBETMİŞ

Silva, kıyma makinasıyla çalışan ve günde 45 ila 80 kilo arasında et çeken işçinin 2 parmağını kaybetmesi üzerine, insan artığının karıştığı etten diğer şubelere gidip gitmediğinin araştırıldığını belirtti.

Bolivya'da 20 şubesi bulunan işletmeden yapılan yazılı açıklamada ise "Bir çalışanımızın başına kazara gelen olay karşısında şirket, iyileşme aşamasında olan işçisinin sağlığını her zaman ön planda tutarak tüm acil durum protokollerini uygulamaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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