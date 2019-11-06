Tarihlerden 11.11, saatlerden 11.11...



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım saat 11.11’de gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği kapsamında Bolu Adalet Sarayı bahçesinde de 500 fidan toprakla buluşturulacak. Etkinlikte denetimli serbestlik yükümlüleri çalışacak.



500 FİDAN HAZIR

Proje kapsamında Bolu Adalet Sarayı’nın bahçesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Parkı çevresine 500 adet leylandi fidanı dikmek üzere çalışma yapan yükümlüler, parkı fidan dikimine hazır hale getirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından destek verilen proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Yükümlüleri çalışma başlattı.



YÜKÜMLÜLER TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç’ın adının yaşatıldığı adliye parkına, denetimli serbestlik yükümlülerince fidan dikilmesinin önemine dikkat çeken Başsavcı Önder Yaman, böylelikle hem projeye destek olduklarını,hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma faydalı bireyler olmalarına, ağaç ve orman sevgisi kazanmalarına vesile olduklarını kaydetti.



TARİHLERDEN 11.11 SAATLERDEN 11.11

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye getirilen fidanlar, ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla “Bugün fidan yarın nefes” adı altında “Geleceğe nefes ol” sloganıyla 11 Kasım’da saat 11.11’de toprakla buluşturulacak.