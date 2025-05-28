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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem

        Bolu'da saat 01.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 02:03 Güncelleme: 28.05.2025 - 02:03
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        Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu merkezde saat 01.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        8,15 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

        *Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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