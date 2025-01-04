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        Haberler Gündem Bolu'da kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kıraathanede bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Bolu'da kıraathaneye gelen kişi ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:10
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        Kıraathanede bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan kıraathaneye gelen İ.E. ile iş yeri sahibi Ö.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.E, yanındaki bıçakla Ö.Ö'ye saldırdı.

        Yaşanan arbedede Ö.Ö. bıçak darbesiyle boynundan, İ.E. ise yumrukla başından yaralandı.

        Bu sırada kıraathanede bulunan 2 jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayın daha da büyümesini engelledi.

        İ.E'nin elindeki bıçağı alan jandarma personeli, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

        Kıraathanede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Yaralı Ö.Ö. kıraathanenin yanında bulunan özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yakınları tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan İ.E. ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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