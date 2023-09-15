Bolu'da kuyuya düşen boz ayı, 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı
Aç kaldığı için ormandan Bolu-Gökçesu mevkiine inen boz ayı tavuk kümesinin yakınında bulunan kuyuya düştü. Olay yerine gelen yetkililer, uyuşturucu iğne yaptıkları ayıyı iş makinesi yardımıyla 13 saat sonra kurtarabildi
Bolu'da kuyuya düşen boz ayı, 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bolu-Gökçesu kara yolu mevkisinde bulunan tavuk kümesinin yanındaki kuyuya gece boz ayının düştüğünü görenler, durumu Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
İŞ MAKİNASI İLE ÇALIŞILDI
Olay yerine gelen yetkililer, uyuşturucu iğne yaptıkları ayıyı iş makinesi yardımıyla çıkarmak için çalışma başlattı.
13 SAAT SONRA ÇIKARILABİLDİ
Ayının kuyuda boğulabileceğinden endişe eden ekipler, kalas ve tahtalardan merdiven yaptı. Boz ayının, kuyuya bırakılan merdiven yardımıyla 13 saat sonra bulunduğu yerden çıkması sağlandı.
Yorgun olduğu gözlemlenen ayı, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.