Bolu'da otobüs durağında kavga: 2 yaralı
Bolu'da otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı
Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, destek ekip istedi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.
Polis, tedavileri tamamlanan 2 kişiyle beraber 7 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.