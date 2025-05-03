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        Haberler Gündem Bolu'da otobüs durağında bekleyenler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bolu'da otobüs durağında kavga: 2 yaralı

        Bolu'da otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 01:01 Güncelleme: 03.05.2025 - 01:01
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        Otobüs durağında kavga: 2 yaralı
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        Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti, destek ekip istedi.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Dr. Enes Gültekin Acil Servisine kaldırıldı.

        Polis, tedavileri tamamlanan 2 kişiyle beraber 7 kişiyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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