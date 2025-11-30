Habertürk
Habertürk
        Bolu'da yükseklerde kar yağışı! | Son dakika haberleri

        Bolu'da yükseklerde kar yağışı!

        Bolu'da etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:47
        Bolu'da yükseklerde kar yağışı!
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

        Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

