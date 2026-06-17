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        Haberler Gündem Bolu'daki maden ocağında göçük meydana geldi

        Bolu'daki maden ocağında göçük meydana geldi

        Bolu'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayın yaşandığı ocağın yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 16:58 Güncelleme:
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        Maden ocağında göçük
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        Bolu Valiliği, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı.

        Açıklamada, "17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 08.32'de, ilimiz Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Yanar Elmas Madencilik İşletmesi'ne ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alınmıştır. Meydana gelen olayda bir işçimizin göçük altında kaldığı bilgisi alınmış olup, ihbarın alınmasının ardından olay yerine AFAD ekipleri başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmaları, Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik, ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir" denildi. Öte yandan maden ocağında mahsur bulunan Muhammet Özkul'a ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

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        #mengen maden ocağı
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