Bolu'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, yaşamını yitirdi

DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Bolu yönünden Gerede istikametine giden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak G.K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Çongar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Çongar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı