4'ü uzman çavuş, 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

BOLU'nunYeniçağa ilçesinde içinde uzman çavuşların bulunduğu otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarptığı, 4'ü uzman çavuş, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun İstanbul yönünde kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile arkadan hızla gelen Yasin Emre Yılmaz yönetimindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle hareket eden otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı ve her iki aracın savrulduğu görüldü.