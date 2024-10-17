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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 Kara Yolu geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:45
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
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        BOLU Dağı’nın D-100 Kara Yolu geçişinde sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Bolu Dağı'nın D-100 Kara Yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Yolun Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle yavaş ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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