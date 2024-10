Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada paylaştı

BOLU’da, D-100 kara yolunda, B.E. isimli sürücü, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarıp yanına yaklaşan minibüsteki arkadaşlarına verdi. Direksiyonsuz şekilde otomobiliyle ilerleyen sürücü, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde, B.E. isimli sürücü, kullandığı 14 GJ 834 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, aracın direksiyonunu yerinden çıkardı. B.E., direksiyonu yanında seyir halinde bulunan minibüsteki arkadaşına verdi. B.E., otomobiliyle bir süre direksiyonsuz ilerlerken, o anları ‘Herkesin telefonla yaptığı akımı ben direksiyonla yapınca sen de şaşırdın değil mi?’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. B.E.’nin başka bir paylaşımında ise Aktaş Mahallesi’nde direksiyonu otomobilin camından çıkarıp, direksiyonsuz şekilde ilerlediği anlar yer aldı. Görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.