Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada paylaştı

        BOLU'da, D-100 kara yolunda, B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da, D-100 kara yolunda, B.E. isimli sürücü, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarıp yanına yaklaşan minibüsteki arkadaşlarına verdi. Direksiyonsuz şekilde otomobiliyle ilerleyen sürücü, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

        D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde, B.E. isimli sürücü, kullandığı 14 GJ 834 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, aracın direksiyonunu yerinden çıkardı. B.E., direksiyonu yanında seyir halinde bulunan minibüsteki arkadaşına verdi. B.E., otomobiliyle bir süre direksiyonsuz ilerlerken, o anları ‘Herkesin telefonla yaptığı akımı ben direksiyonla yapınca sen de şaşırdın değil mi?’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. B.E.’nin başka bir paylaşımında ise Aktaş Mahallesi’nde direksiyonu otomobilin camından çıkarıp, direksiyonsuz şekilde ilerlediği anlar yer aldı. Görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Köroğlu Dağları karla kaplandı
        Köroğlu Dağları karla kaplandı
        Kartalkaya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Kartalkaya'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü
        Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü
        Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
        Bolu'da motosikletlilerden 'Yenidoğan Çetesi' protestosu
        Boluspor-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından
        Boluspor-Ahlatcı Çorum FK maçının ardından
        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
        Bolu'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı