Binlerce kişi fener alayında Türk bayraklarıyla yürüdü

Bolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesinde yürüdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da katıldığı fener alayında belediye bandosu da marşlar çaldı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı fener alayı Sakiler konserinin düzenleneceği Kent Meydanında sona erdi. Meydanı dolduran binlerce kişi Sakiler’in seslendirdiği parçalarla doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.