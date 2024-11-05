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        Ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

        BOLU'da, ortaokulda iki öğrenci arasında çıkan kavgada, S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:05
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        Ortaokulda öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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        BOLU’da, ortaokulda iki öğrenci arasında çıkan kavgada, S.A. (12) bıçakla elinden yaralandı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda öğrenci olan Afganistan uyruklu S.A. ile yaşıtı çocuk arasında kavga çıktı. Kavga sırasında S.A. bıçakla elinden yaralandı. Öğretmenler olaya müdahale ederken, ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bıçağı kullanan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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