Strese giren akbaba, tedavi sonrası doğaya salındı

BOLU'da strese giren akbaba, insan sesinden uzak tutularak ilaçla tedavi edildi. Akbaba, tedavisi sonrası doğaya salındı.

Gerede ilçesi Akçaşehir köyü mevkisindeki organize sanayi bölgesinde esnaflık yapan bir kişi, yerde bir akbaba buldu. Esnaf bitkin haldeki akbaba için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Koruma altına alınan akbabanın, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde strese girdiği tespit edildi. Akbaba, karanlık ve sessiz ortamda ilaç tedavisiyle rehabilite edildi. 10 gün süren tedavisi sonrası sağlığına kavuşan akbaba, Gerede'de yüksek bir noktadan doğal yaşam alanına salındı. Akbaba, uçarak gözden kayboldu.