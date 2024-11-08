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        Strese giren akbaba, tedavi sonrası doğaya salındı

        BOLU'da strese giren akbaba, insan sesinden uzak tutularak ilaçla tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:55
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        Strese giren akbaba, tedavi sonrası doğaya salındı
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        BOLU'da strese giren akbaba, insan sesinden uzak tutularak ilaçla tedavi edildi. Akbaba, tedavisi sonrası doğaya salındı.

        Gerede ilçesi Akçaşehir köyü mevkisindeki organize sanayi bölgesinde esnaflık yapan bir kişi, yerde bir akbaba buldu. Esnaf bitkin haldeki akbaba için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Koruma altına alınan akbabanın, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde strese girdiği tespit edildi. Akbaba, karanlık ve sessiz ortamda ilaç tedavisiyle rehabilite edildi. 10 gün süren tedavisi sonrası sağlığına kavuşan akbaba, Gerede'de yüksek bir noktadan doğal yaşam alanına salındı. Akbaba, uçarak gözden kayboldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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