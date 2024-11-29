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        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği

        BOLU'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:40
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        Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
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        BOLU’nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı milli parkta, karla kaplı ormanlar güzel manzaralar oluşturdu.

        Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüye büründü. Milli parkın çevresi tamamen karla kaplandı. İş makineleri ile göl kenarında bulunan yollardaki karlar temizlenirken kar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Kar yağışıyla birlikte Abant’ı çevreleyen çam ormanlarının beyaz görüntüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Milli parkta bulunan otellerde konaklayan bazı tatilciler göl kenarında yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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