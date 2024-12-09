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        Devrilen ağacın dallarını keserken düşüp öldü

        BOLU'da evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kestiği sırada dengesini kaybederek düşüp, başını güneş enerji sistemine çarpan Fikret Aktay (78) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:55
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        Devrilen ağacın dallarını keserken düşüp öldü
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        BOLU’da evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kestiği sırada dengesini kaybederek düşüp, başını güneş enerji sistemine çarpan Fikret Aktay (78) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 13.30 sıralarında D-100 kara yolu kenarında bulunan Yeşilköy’de meydana geldi. Fikret Aktay, tek katlı evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Aktay, ağacın dallarını kestiği sırada dengesini kaybederek düşüp, başını çatıda bulunan güneş enerji sisteminin demir parçasına çarptı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Fikret Aktay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aktay’ın cansız bedeni otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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