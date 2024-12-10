Anız yangınıyla yayılan alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Tavşansuyu Köyü Sığırlık Mahallesi mevkisinde bulunan arazide meydana geldi. Anız yangını ardından alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ile Taşkesti ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

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