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        Anız yangınıyla yayılan alevler ormana sıçramadan söndürüldü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde anız yangını ekiplerin müdahalesinin ardından ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 20:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:40
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        Anız yangınıyla yayılan alevler ormana sıçramadan söndürüldü
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        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde anız yangını ekiplerin müdahalesinin ardından ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangın, akşam saatlerinde Tavşansuyu Köyü Sığırlık Mahallesi mevkisinde bulunan arazide meydana geldi. Anız yangını ardından alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ile Taşkesti ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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