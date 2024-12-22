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        Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:25
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        Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        BOLU’nun Gerede ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gerede ilçesinin Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Anadolu Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Nazım Ekşi idaresindeki 41 AUK 398 plakalı otomobil ile Burak Acar yönetimindeki 41 AES 173 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri ile Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kazada Burak Acar idaresindeki otomobilde bulunan Mehmet Ali Acar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Burak Acar, Gülay Acar ve Aliza Pera Acar yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gerede Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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