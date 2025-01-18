Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci (2)
KAYAKTUTKUNLARI PİSTLERİ DOLDURDUKöroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya, okulların kapanması ile kayakseverlerin akınına uğradı.
KAYAKTUTKUNLARI PİSTLERİ DOLDURDU
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya, okulların kapanması ile kayakseverlerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından Kartalkaya'ya gelen tatilciler, pistleri doldurdu. Telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşurken, tatilciler güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı. Aileleri ile Kartalkaya'ya gelen bazı çocuklar da kayak hocalarından eğitim alarak, ilk kez kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.
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