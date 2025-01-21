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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (2)

        FACİANINYAŞANDIĞI OTELİN KARŞISINDAKİ PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLERBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin ise yaralandığı yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:40
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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (2)
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        FACİANINYAŞANDIĞI OTELİN KARŞISINDAKİ PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLER

        Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 66 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin ise yaralandığı yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

        Eskişehir’den Bolu’ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, “Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara ‘Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut’ diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına” dedi.

        Samet ÖKSÜZ-Ardacan UZUN/BOLU,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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