Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi (3)
SAVCILARİNCELEME YAPTIBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı facianın ardından Cumhuriyet savcıları, yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.
SAVCILARİNCELEME YAPTI
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı facianın ardından Cumhuriyet savcıları, yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.
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