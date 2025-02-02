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        Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu

        BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:50
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu
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        BOLU’da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı. Bolu’nun yanı sıra çevre illerden tabiat parkına gelen tatilciler, güneşli havanın keyfini çıkararak göl çevresinde yürüyüp piknik yaptı.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı. Ankara ve İstanbul’un yanı sıra çevre iller ile günübirlik turlarla yüzlerce kişi tabiat parkına geldi. Güneşli havayı fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelede bol bol fotoğraf çekti. Bazı tatilciler de mangallarını yakarak piknik yaptı. Tabiat parkını çevreleyen çam ormanlarının göle yansıması güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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