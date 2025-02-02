Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestir yoğunluğu

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatilinin son günlerinde tatilcilerin akınına uğradı. Ankara ve İstanbul’un yanı sıra çevre iller ile günübirlik turlarla yüzlerce kişi tabiat parkına geldi. Güneşli havayı fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yapıp, iskelede bol bol fotoğraf çekti. Bazı tatilciler de mangallarını yakarak piknik yaptı. Tabiat parkını çevreleyen çam ormanlarının göle yansıması güzel manzaralar oluşturdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.