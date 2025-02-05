Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı (2)

BOLU’DAOKULLARA KAR TATİLİ

Bolu’da etkili olan kar nedeniyle kentteki okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.