Bolu kent merkezinde hafif kar yağışı (2)
BOLU'DAOKULLARA KAR TATİLİBolu'da etkili olan kar nedeniyle kentteki okullar 1 gün tatil edildi.
BOLU’DAOKULLARA KAR TATİLİ
Bolu’da etkili olan kar nedeniyle kentteki okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
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