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        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        BOLU'da, traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:05
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        Bolu'da traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        BOLU’da, traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yuva köyü mevkiinde meydana geldi. Çaydurt yönüne giden Görkem Gülen (26) yönetimindeki 14 GG 281 plakalı motosiklet, plakası ve sürücü belirlenemeyen traktör ile çarpıştı. Kazanın ardından traktör sürücüsü kaçarken, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Görkem Gülen yaralanırken, arkasında oturan ve kask takmadığı öğrenilen Yusuf Özdemir (18) yaşamını yitirdi.

        Jandarma, kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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