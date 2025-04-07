Seyir halindeki aracın sürücüsü kapıyı açıp dans ederken yola düştü (2)

YAKALANANSÜRÜCÜYE 22 BİN 830 TL CEZA KESİLDİ

Bolu’da seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücünün bu davranışı, araçta bulunan bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Trafikte tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü Kalıcı konutlar mevkisinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulama noktasında yakalandı. Sürücü Emir Ayana’nın kullandığı hafif ticari aracın yapılan kontrollerinde muayenesinin ve sigortasının olmadığı ayrıca haciz nedeniyle yakalamasının olduğu tespit edildi. Sürücü Ayana’ya ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 22 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan Ayana, işlemleri için sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.