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        Bolu'da nisanda kar yağışı (2)

        BOLUDAĞI'NDA DA KAR YOĞUNBolu'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:20
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        Bolu'da nisanda kar yağışı (2)
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        BOLUDAĞI'NDA DA KAR YOĞUN

        Bolu'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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