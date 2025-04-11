Bolu'da nisanda kar yağışı (2)

BOLUDAĞI'NDA DA KAR YOĞUN

Bolu'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.