Bolu'da nisanda kar yağışı (2)
BOLUDAĞI'NDA DA KAR YOĞUNBolu'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
BOLUDAĞI'NDA DA KAR YOĞUN
Bolu'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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