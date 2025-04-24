1 kişinin öldüğü 148 kişinin zehirlendiği olayın mağdurları 3 yıldır çıkacak kararı bekliyor

BOLU'nun Yuva köyünde 3 yıl önce yaşanan 1 kişinin öldüğü 148 kişinin de hastanelik olduğu su kaynaklı zehirlenmeye ilişkin görülen davada şikayetçiler karar bekliyor. Mağdurlarının avukatı Tunahan Sarıalan, 3 yıl geçmesine rağmen halen adli raporların toparlanamadığını belirterek, “Bilirkişi raporu 778 sayfa ve okuyup değerlendirilmesi gerekirken 3 iş günü içerisinde jet hızıyla alelacele iddianame hazırlandı. Zarar görenlerin hala tedavileri devam ediyor” dedi.

Merkeze bağlı Yuva köyünün Çaydurt Mahallesi’nde 2022 Temmuz'da Kurban Bayramı’nın ardından 148 kişi farklı zamanlarda ishal, kusma ve bulantı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Kurban Bayramı için misafir olarak gittiği köyde suyla yıkadığı meyveleri yediği için fenalaşan Eyüp Ertem (49) ise öldü. Ertem'in, E. Coli enfeksiyonuna maruz kaldığı ve ölümünün de E. Coli enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen 'invaziv enterokolit, sepsis, septik şok, tipik hemolitik üremik sendrom' ile gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Hastanelere sevk edilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden 'Hemolitik Üremik Sendrom' tanısı konuldu. Rahatsızlanan 148 kişi, ilerleyen süreçte taburcu oldu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 85 kişinin suç duyurusunda bulunduğu iddianamede İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıl hapis istenirken, hemşireler B.K. (41) ve F.İ. (42) hakkında da 'Görevi kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 5 duruşma görülürken, zehirlenen kişiler ve aileleri suçluların bir an önce cezalandırılmasını istedi.

‘5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR TANSİYON HASTASI OLDU’

Mağdurların avukatı Tunahan Sarıalan, “10 Temmuz 2022 tarihinde Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde zehirlenme olayıyla ilgili ilk derece mahkemesi tarafından henüz bir karar verilmedi. Dosyanın şu an 5’inci celsesindeyiz ve hala daha adli raporlar toparlanamadı. Soruşturma aşamasındaki eksik ve yetersiz bilirkişi raporuyla dosya devam ediyor. Bilirkişi raporu tarafımıza teslim edildikten 3 iş günü sonrasında iddianame hazırlandı. Dosyada herhangi bir bilimsel temele dayanmayan bilirkişi raporu ile birlikte hazırlanan iddianameye karşı yaptığımız itirazlar dikkate alınmadı. Bilirkişi raporu 778 sayfa ve okuyup değerlendirilmesi gerekirken 3 iş günü içerisinde jet hızıyla alelacele iddianame hazırlandı. Olayda zarar görenlerin hala tedavileri devam ediyor. Kimisinin böbrek yetmezliği var ve böbrek nakli için sıraya girdiler. Kimisi epilepsi hastası oldu ehliyet bile alamıyorlar. Kimisinin kalp rahatsızlığı var, 5 yaşındaki çocuklar tansiyon hastası oldular. Ancak süreçte herhangi bir ilerleme yok. Hala adli raporların toplanmasını bekliyoruz” diye konuştu.