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        Bolu'da halaylı 1 Mayıs kutlaması

        BOLU'da aralarında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüyüp meydanda halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:20
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        Bolu'da halaylı 1 Mayıs kutlaması
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        BOLU’da aralarında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu yüzlerce kişi, sloganlar eşliğinde yürüyüp meydanda halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aralarında sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu grup, İzzet Baysal Caddesi'nde toplandı. Yüzlerce kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde pankartlarla sloganlar eşliğinde caddede yürüdü. Çocuklar da anne ve babaları ile geldikleri yürüyüşte ellerinde flamalar taşıdı. Yürüyüşün sonunda güvenlik noktalarından geçen yüzlerce kişi, Kent Meydanı'nda müzikler eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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