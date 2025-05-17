Grand Kartal Otel yangını iddianamesinde 13 şüpheliye 1998'er yıla kadar hapis istemi

BOLU Kartalkaya'daki 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahipleri, genel müdürü ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998'er yıla kadar, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianameye göre, olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin 4’üncü katında bulunan restoranda ‘grill plate’ isimli elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi. Cihazdaki ısınma nedeniyle ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de ‘showroom’ diye tabir edilen ‘grill plate’ cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.

Otelin ‘Acil durum eylem planının yetersiz olduğu’ bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı: "Otel için acil durumlar arasında yangın hususunun da belirlendiği ancak düzenlenen acil durum eylem planının yetersiz olduğu, oluşturulan afet yönetim planında belirlenen yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibinin yetersiz, tecrübesiz, eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu, acil durum eylem planının içerik olarak da yetersiz olduğu, personele otelde yangın eğitimi verilmemesi nedeniyle personelin ne yapacaklarını bilemedikleri aksine otopark ana kapılarını açmaları nedeniyle yangının hızlanmasına neden oldukları, yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulaşan sesli veya görsel bir otomatik uyarının olmadığı, bu nedenle yangına görevli personelin müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır." 13 ŞÜPHELİYE 1998’ER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kez ‘Olası kastla öldürme’ suçu ile ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.