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        Bolu'da kamu işçilerinden 'zam' protestosu

        BOLUİl Özel İdaresi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini kurum binasının önünde toplanarak protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:45
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        Bolu'da kamu işçilerinden 'zam' protestosu
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        BOLUİl Özel İdaresi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini kurum binasının önünde toplanarak protesto etti.

        Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken; Bolu İl Özel İdaresi'nde çalışan kamu işçileri, hükümetin sunduğu zam teklifini protesto etti. Sağlık Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresi binası önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Türkiye Yol-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Yıldırım Gökçek, geçim şartlarının her geçen gün zorlandığını belirterek, "Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık, 'geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor' dedik, görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım" dedi.

        'MAAŞLARIMIZLA BİR HAFTAYI BİLE ÇIKARAMIYORUZ'

        Gökçek, geçim sıkıntısının kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor, uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap-defter masrafını karşılayamıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor. 'Geçinemiyoruz' dedik, 'zordayız' dedik, defalarca anlattık, uyardık yine uyarıyoruz. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz, binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler, kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürmektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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