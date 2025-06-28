Bolu'da orman yangını

Göynük ilçesinin Çatacık mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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