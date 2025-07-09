Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (5)

'YALANYANLIŞ KONUŞUYORLAR'

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında torunu Eren Bağcı'yı kaybeden Erdoğan Bağcı da duruşmayı yakından takip ediyor. Duruşma salonu dışında açıklama yapan Erdoğan Bağcı, sanıkların yalan ifade verdiğini söyleyerek, "Duruşma biraz gergin geçiyor. Sanıklar oldukça uzun konuşuyor. Bana göre de yanlış yalan konuşuyorlar. Ama sağ olsun, mahkeme başkanımız çok güzel idare ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

'CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ'

Bağcı, Turizm Bakanlığı'nın da duruşmaya dahil olması gerektiğini söyleyerek, "Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın, ilgili olan tüm bakanlıkların da davaya müdahil olmasını istiyoruz. Onların da varsa ceza almalarını istiyoruz. Torunum Eren, 78 can. Muhakkak ilgililerin ceza almasını talep ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok" diye konuştu.