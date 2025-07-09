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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (7)

        'TOPLANTILARAKATILIP KATILMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'Grand Kartal Otel duruşmasında savunması alınan yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün kızı tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun verilen aranın ardından çapraz sorgusuna geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:30
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (7)
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        ‘TOPLANTILARAKATILIP KATILMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

        Grand Kartal Otel duruşmasında savunması alınan yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül’ün kızı tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu’nun verilen aranın ardından çapraz sorgusuna geçildi. Hacıbekiroğlu’na bir müşteki avukatı, yönetim kurulu toplantılarına katılıp katılmadığını sordu. Ceyda Hacıbekiroğlu, “Katılıp katılmadığımı hatırlamıyorum” derken, avukat yönetim kurulu kararlarını gösterip kendi imzası da olduğunu söyledi. Bunun üzerine sanık, “İmza benim imzama benziyor ancak benim imzam değil” cevabını verdi.

        ‘BABAM, 70-90 BİN ARASI HARÇLIK VERİYORDU’

        Yönetim kurulu üyesi olduğu için huzur hakkı alıp almadığı sorulan Hacıbekiroğlu, “Maaş ya da huzur hakkı almıyordum. Babam harçlık olarak aylık 70 ile 90 bin TL arasında para gönderiyordu” dedi. Bunun üzerine sanıklardan otelin muhasebecisi Kadir Özdemir’e, Ceyda Hacıbekiroğlu’na ödeme yapılıp yapılmadığı soruldu. Özdemir, “Huzur hakkı ödeniyor. Halit, Ceyda, Elif ve Emine'ye ödeme yapılırdı. Kullandığımız muhasebe programını hatırlamıyorum” diye cevap verdi.

        ‘KARAR DEFTERİNİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’

        Şirketin karar defterine imza atıp atmadığı sorulan sanık Hacıbekiroğlu, bu soruya da, “Aile şirketi olduğu için babamın bu imzalanacak dediği şeyleri imzalıyordum. İçeriğini bilmiyorum. Karar defterinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Bağ-Kur’um olup olmadığını, nasıl ödendiğini bilmiyorum” cevabını verdi.

        Kanunun yüklediği denetim görevini ne şekilde icra ettiği sorulan Ceyda Hacıbekiroğlu, “Ben çalışmadığım için dahil olmadım. Böyle bir şey olduğunu çalışmadığım için bilmiyorum” dedi.

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