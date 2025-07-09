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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (8)

        'BİRAZFAZLA DUMAN SOLUSAM BEN DE BURADA BULUNAMAYACAKTIM'Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül'ün kızı tutuklu sanık Elif Aras'ın savunması alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:56
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        Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 3'üncü gün (8)
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        ‘BİRAZFAZLA DUMAN SOLUSAM BEN DE BURADA BULUNAMAYACAKTIM’

        Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, otelin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda otel sahibi Halit Ergül’ün kızı tutuklu sanık Elif Aras’ın savunması alındı. Olaydan 2 ay sonra tutuklanan Elif Aras, yangından şans eseri kurtulduğunu ifade ederek, “Yangından şans eseri kurtuldum. Fiziken yaralanmamış olmam yaralı olmadığım anlamına gelmiyor. Ben 7’nci katta kalıyordum, kızımın odasıyla aramızda bir kapı vardı. Saat 03.30 civarında koridordan gelen sesler üzerine uyandım. Yataktan kalkmadan eşim Emir Aras’a koridorda kavga var herhalde dedim. Eşim çalan telefona bakınca yangın var koşun dedi. Pandemi zamanında kullandığımız maskeleri görüp hemen kızıma da takıp birlikte yürümeye başladık. Herhalde birkaç oda sonra dumanın içinde kaldık. Yangın merdiveni ve camı kırmak gibi bir şey aklıma gelmedi. Kızım bayılır gibi oldu. Onu çekerek merdivenlerden indik. 6'ncı veya 5'inci katlarda nefes bile zor alıyorduk. Orada 8 yaşlarında bir oğlan gördüm onu da peşimize takıp çıktık. Dışarıda çocuk oyun görevlisini gördüm. 2 çocuğu ona teslim edip dışarıya çıkardığım çocuğun annesini aramaya başladım. Çok büyük bir panik anıydı. Orada bağırıyoruz insanları yan taraftaki diğer otel olan Kartal Otel’e yönlendiriyoruz. Annem ve kardeşim aklıma geldi. Bu arada 6, 7'nci katlardan otel personeli merdivenlerle misafirler ve personeli tahliye ediyordu. Ben eşim gibi çatıya çıkıp camlardan giremedim. Ben insanlara 'atlamayın, panik yapmayın' diye bağırıyordum. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyordum. Kardeşim Ceyda delirmiş gibiydi. İçeride arkadaşları vardı. İtfaiye ekipleri kalabalıklaşmadan, insanlara çekilin yol verin gibi şeyler diyorduk. Sonra itfaiye ekipleri kalabalık olunca sivilleri yaklaştırmadılar. O gün eşim tutuklandı. Çocuğumun psikolojisini toplamaya çalışıyordum, İstanbul’a taşınmıştık. 2 ayımı bu şekilde geçirdim. Eğer ayağım kaysaydı, biraz fazla duman solusam ben de burada bulunmayacaktım” dedi.

        ‘EŞİM BABAMA SORMADAN BİR ŞEY YAPMAZ, HER ŞEYE BABAM KARAR VERİRDİ’

        Şirkette kararları babası Halit Ergül'ün verdiğini ifade eden Elif Aras, “Şirkette nihai kararı babam verirdi, bizim söz hakkımız, imza yetkimiz yoktu. Ben hissemin miktarını bile burada öğrendim. Kardeşim Ceyda’ya sorulan sorular bana da sorulursa bilmiyorum diyeceğim. Türk Ticaret Kanunu’nu bilmem. Bu işlerden de anlamam. Yönetimde bir etkim yoktur. İşletmeye karışmam, sadece sömestirlerde otele giderim. Eksiklikler gibi şeyleri ben hiç bilmem bana söylenmez. Eksiklerin ne olduğunu bilmiyorum. Eşim kendi başına yapabilir mi bilmiyorum. Eşim babama sormadan bir şey yapmaz. Her şeye babam karar verirdi. Eşim ancak kendi alanındaki fiyat, menü, satış gibi işleri yapar. Eşim kağıt üstünde genel müdür olarak geçiyor” dedi.

        ‘ALARM SESİ HATIRLAMIYORUM’

        Elif Aras, “Yangın sistemlerinin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Personele yangın eğitimi verilip verilmediğini bilmiyorum. Katlarda yangın dolabı, yangın alarmı var. Odalarda dedektör var. Değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Personele talimat verme yetkim yok. Alarm sesini hatırlamıyorum. Yönetim kurulunun yapması gereken işleri yapmıyorum. Yönetim kurulu üyesi gibi çalışmıyorum. Otele sadece tatillerde gidiyorum” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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